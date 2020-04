Mercato - Barça/Inter : la mise au point de l'agent de Lautaro Martinez

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et d'autres grands clubs européens, Lautaro Martinez va enflammer le mercato estival. Son agent a profité d'un entretien avec une radio pour mettre les choses au point.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Lautaro Martinez est annoncé dans le viseur du Barça pour l'été prochain. Piste prioritaire du club, l'attaquant argentin de l'Inter Milan pourrait venir renforcer un secteur en difficulté du côté de la Catalogne, mais son transfert est estimé à plus de 100 millions d'euros (clause libératoire à 111). Alors que le Barça chercherait à faire baisser la note en incluant un ou plusieurs joueurs, l'agent de l'attaquant de 22 ans est sorti du silence dans la presse argentine. Et il a commencé en se montrant agacé par les nombreuses rumeurs parues dans la presse.

"Avec tout ce qui se passe actuellement, nous n’avons parlé avec personne d’autre que l’Inter. Tout ce qui sort dans la presse, ce sont des rumeurs. On m’appelle depuis Madrid, depuis Barcelone, depuis l’Angleterre, on me parle du Real Madrid, du Barça, on me dit que Chelsea le veut, mais je mentirais si je disais qu’il y a quelque chose actuellement" explique-t-il à la radio Planeta 947. "Je ne sais pas ce qui se passe entre les clubs, mais de notre côté, il n’y a rien. Messi dit quelque chose de bien sur Lautaro et ça y est, mille messages arrivent. Il est bien où il est. Il peut y avoir des milliers d’infos, lui n’est pas touché par ça, il veut juste jouer et marquer, rien d’autre".

Toutefois, le représentant évoque quelques contacts et la possibilité de jouer avec Lionel Messi... "Oui on parle avec des gens qui ne sont pas directement des gens des clubs, mais des proches. Mais juste par respect, rien d’officiel. Qui n’aimerait pas jouer avec Messi ? Il a dit que c’était un rêve en parlant des matchs qu’ils ont joué ensemble en sélection. Mais si on lui demande où il veut jouer aujourd’hui, il ne nous dirait rien. Ce ne serait pas fou d’imaginer que les grands clubs européens souhaitent le recruter, mais il n’y a rien de fait".