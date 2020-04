Mercato - Barça/Juve : un échange Arthur-Pjanic évoqué

"Pour le moment, je ne pense qu'à Barcelone. Je me sens bien au sein de cette équipe et dans cette ville, et sincèrement, je me vois porter le maillot blaugrana encore plusieurs années". Il y a quelques jours, chez nos confrères de la Gazzetta dello Sport, Arthur (23 ans) affichait une envie claire pour son avenir. Mais le jeune milieu de terrain du FC Barcelone pourrait être contraint de revoir ses plans.

En effet, selon la radio catalane RAC 1, le club espagnol, qui cherche à renforcer son entrejeu et convoite aussi le milieu de Tottenham Tanguy Ndombele, serait très intéressé par les services de Miralem Pjanic (30 ans), le milieu de terrain bosnien de la Juventus Turin, et songerait à proposer un échange avec... Arthur. Pour rappel, l'ancien joueur du FC Metz et de l'Olympique Lyonnais est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club piémontais, tandis que le Brésilien est lié au Barça jusqu'en 2024.