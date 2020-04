Mercato - Barça : Quique Setien rêve d'un retour de Neymar mais...

À l'été 2017, Neymar secouait la planète football en quittant le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Un transfert retentissant, de l'ordre de 222 millions d'euros. Mais la greffe n'a jamais vraiment pris entre le Brésilien et les Rouge-et-Bleu. Le numéro 10 parisien (13 buts et 6 passes décisives en 15 matches de Ligue 1 cette saison) n'est visiblement pas dans son élément dans la Capitale. L'été dernier, déjà, après deux ans à Paris, Neymar a voulu retrouver la Catalogne. Si le Parisien n’a pas eu gain de cause, retenu finalement par Nasser Al-Khelaïfi et consorts, cette envie serait toujours d’actualité, et serait même encore plus importante.

Bien évidemment, les Blaugrana sont au courant de cette dernière et rêvent de rapatrier l'international brésilien (101 sélections, 61 buts). Selon la presse catalane du jour, cela n'arrivera pas : le club s'avouant vaincu dans ce dossier. La dernière déclaration de Quique Setien va d'ailleurs en ce sens. Interrogé dans l’émission El Larguero de la Cadena Ser, l'entraîneur du Barça s'est certes fendu de commentaires élogieux à propos du capitaine de la sélection auriverde, mais sait que son retour sera difficile voir impossible à boucler. "Est-ce que j’aimerais que Neymar revienne ? Comment je n’aimerais pas les grands joueurs ? Neymar est l’un d’eux", a-t-il indiqué, et de tempérer : "Toutefois, il faut prévoir que cela soit possible ou impossible. Nous savons que ces joueurs coûtent beaucoup d’argent et ce n’est pas facile de les recruter".