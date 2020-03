Mercato Barça/PSG - Neymar : la presse catalane remet une pièce dans le jukebox

La presse catalane a décidé de relancer le dossier Neymar, ce mercredi, à une semaine du huitième retour de LDC. Cette fois, le Brésilien serait la priorité pour le mercato estival.

A une semaine du choc tant attendu entre le PSG et Dortmund, pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions, la presse catalane a choisi le bon moment pour relancer, une énième fois, le feuilleton Neymar. C'est le quotidien Sport, dans un dossier de quatre pages, qui évoque l'avenir du numéro 10 parisien et l'intérêt pressant du Barça pour le récupérer. Selon nos confrères, Neymar serait désormais la priorité numéro 1 du club l'été prochain, contrairement aux années précédentes où il n'était seulement qu'une "option".

On estime, du côté des Blaugrana, que le joueur de 28 ans est en pleine possession de ses moyens pour venir renforcer une attaque en cruel manque de créativité, notamment lorsque Messi n'est pas dans un bon jour. Un potentiel transfert est d'ailleurs évalué entre 170 et 180 millions d'euros selon leurs calculs, en lien avec la clause de stabilité prévue dans les règlements de la FIFA. En gros, cette règle favorise le départ d'un joueur après trois ans passés dans le même club. Mais contrairement aux étés précédents, le Barça veut éviter de créer un feuilleton à rallonge pour ne pas impacter sur le timing de ses autres opérations...

De nouvelles tensions entre Leonardo et Neymar...

Comme écrit au-dessus, le timing choisi par la presse catalane n'est pas anodin. En effet, le club culé reste attentif à l'épilogue du huitième de finale de LDC face à Dortmund et pourrait commencer l'offensive dès la semaine prochaine, en cas d'élimination des Parisiens. Selon Sport, une défaite face aux Allemands pourrait instaurer le chaos au sein de la capitale et le Barça compte bien en profiter. Pour Mundo Deportivo, l'autre média pro-Barça, on évoque aussi de nouvelles tensions entre Leonardo et Neymar, à la suite des propos du joueur au sortir du match de LDC il y a 15 jours. Les deux Brésiliens ne s'entendraient plus même si Neymar est motivé à réaliser la meilleure saison possible avec Paris, notamment en Ligue des Champions.

Il y a tout de même un hic dans ce dossier : ces derniers jours, le Brésilien a attaqué, une nouvelle fois, les Blaugrana pour une question de primes réclamées (6,5 millions d'euros). Au total, le Ney demande 36 millions d'euros à son ancien employeur ! De plus, le PSG tente, tant bien que mal, de renouveler le bail de son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2022. Si Paris n'a pas encore trouvé d'accord avec le Brésilien, le Barça pourrait aussi être tenté de négocier directement avec le PSG en cas d'échec dans les négociations. Cela permettrait, peut-être, de faire baisser un poil la note. Le feuilleton Neymar recommence, encore et encore...