Mercato Barça - Quique Setién souhaite conserver Coutinho !

Philippe Coutinho (27 ans) est attendu du côté de Barcelone cet été. En effet, le joueur prêté par le Barça cette saison avec une option d'achat fixée à 120 millions d'euros, ne devrait pas être conservé par le Bayern Munich. Alors que son avenir en Catalogne semble très incertain, et qu'une vague de prétendants l'attend au tournant, Quique Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, n'entend quant à lui pas lâcher son milieu de terrain et lui a fait savoir. En effet, le technicien a lancé un message fort sur les ondes de RAC1 : "Je compte sur Coutinho. Je pense que c'est un grand joueur, sans aucun doute. Je l'aime vraiment beaucoup. C’est un joueur qui appartient à Barcelone. Il faudra payer sa clause ou offrir un montant qui conviendra au club (pour l'acheter)."

Il insiste, "je compte sur lui pour être ici au début de la saison prochaine". Concernant les envies de Coutinho le coach devrait s'entretenir avec le joueur de la Seleção afin d'en savoir davantage. "Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je dois lui parler et lui demander". Auteur d'une plutôt bonne saison en Bundesliga (8 buts et 6 passes décisives), le joueur du Barça ne devrait pas manquer de pistes pour rebondir, s'il venait à quitter le club. Acheté à Liverpool 160 millions d'euros en 2018, sa valeur est désormais estimée par le CIES entre 70 et 90 millions d'euros.