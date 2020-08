Mercato - Barça/Real : Rayan Aït Nouri courtisé par les grands d'Espagne

Absent de la victoire angevine à Dijon samedi (0-1), pour cause de covid-19, Rayan Aït Nouri n'a pas eu besoin de ce match de reprise du championnat pour faire grimper sa cote, à plus d'un mois de la fin du mercato. Titularisé à 16 reprises la saison dernière en Ligue 1, le jeune (19 ans) latéral gauche du SCO compte déjà quelques courtisans de renom, d'après L'Equipe.

Alors que son entourage, dont fait partie l'omnipotent Jorge Mendes, aurait visité les installations du Real Madrid, on apprend dans le quotidien du jour que le FC Barcelone avait également coché son nom. Plus particulièrement son directeur sportif Eric Abidal, qui voyait en lui la doublure idéale de Jordi Alba. Mais l'ex-tricolore a démissionné depuis et l'intérêt du club catalan pour l'international Espoirs français (3 sélections) s'est probablement essoufflé. Nos confrères ajoutent par ailleurs que Crystal Palace, Wolverhampton et l'Atlético Madrid font également partie des potentiels candidats au transfert d'Aït Nouri. A trois ans de la fin de son contrat, Angers aurait fixé son prix à 30 millions d'euros.