Mercato Barça - Suarez valide les pistes Neymar et Lautaro Martinez

Au sein d'un entretien accordé à Mundo Deportivo, Luis Suarez (33 ans) a évoqué deux dossiers chauds du prochain mercato du FC Barcelone. Le premier est celui de Neymar, le joueur du PSG, dont le nom circule avec insistance en Catalogne en vue d'un retour au club. A en croire le n°9 du Barça, un accueil chaleureux l’attendrait. "Ney, tout le monde le connaît, on sait toute l'affection qu'on lui porte au sein du vestiaire. C'est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire". Il insiste, "nous l'apprécions beaucoup".

Le second dossier concerne Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, qui serait la priorité des dirigeants catalans cet été. Suarez fait également l'éloge de la pépite de 22 ans. "Lautaro est un joueur qui monte en Italie, c'est un avant-centre mobile, des plus spectaculaires, et ça reflète le grand attaquant qu'il est. Il n'est pas question d'incompatibilité, il faut qu'il soit content qu'un club comme le Barça le veuille". Même si ce mercato s'annonce plus calme que prévu à cause des pertes financières provoquées par la crise sanitaire l'avant-centre du Barça, approuve les pistes creusées par ses dirigeants.