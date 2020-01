Mercato - Barça-Valence : Bruno Fernandes comme monnaie d'échange pour Rodrigo ?

Voilà un recrutement qui pourrait faire beaucoup parler. Selon les informations du média valencian Superdeporte, le FC Barcelone pourrait recruter Bruno Fernandes, actuellement au Sporting Portugal, pour faciliter l'arrivée de Rodrigo.

A la recherche d'un attaquant de pointe après la blessure longue durée de Luis Suarez, le FC Barcelone a, semble-t-il, fait de Rodrigo sa priorité hivernale. L'attaquant espagnol de 28 ans, annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos, serait très intéressé par l'idée d'atterrir en Catalogne. Toutefois, Valence, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022, souhaite récupérer un joueur dans la transaction avec le Barça, qui compte s'offrir l'Espagnol avec un prêt avec option d'achat (d'environ 60 millions).

Si le nom de Nelson Semedo a été longuement cité ce matin, nos confrères de Superdeporte ont donné une autre alternative, qui comblerait le club ché : Bruno Fernandes. L'actuel milieu de terrain du Sporting Portugal (25 ans), annoncé partant depuis cet été, pourrait être recruté par le Barça cet hiver pour être envoyé en prêt, dans la foulée, à Valence. Les Catalans seraient intéressés par les services du Portugais pour venir renforcer son entrejeu dans le futur. Toutefois, avec l'intérêt de Valence pour le joueur et la nécessité de recruter un 9, les Blaugrana pourraient accélérer son recrutement afin d'accueillir Rodrigo cet hiver.

Pour le Barça, cette opération n'a, semble-t-il, que des points positifs puisque cela permettrait au Lisboète de s'acclimater à la Liga dans un club de haut de tableau et, dans le même temps, de récupérer un attaquant dès cet hiver. Fernandes, auteur de 15 buts et 14 passes décisives depuis le début de saison, devrait lui-aussi coûter 60 millions d'euros. A noter que cette information a été confirmée un peu plus tard dans l'après-midi par SkySports. Le média britannique explique toutefois que Fernandes pourrait être prêté un an et demi, soit jusqu'en juin 2021 !