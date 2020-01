Mercato - Barça-Valence : ça se précise pour Rodrigo

Cible prioritaire du FC Barcelone en attaque, Rodrigo fait l'objet d'échanges continus entre le club catalan et Valence. Ceux-ci évoluent dans le bon sens, mais quelques détails restent à négocier et le temps presse.

La quête d'un nouvel attaquant de pointe est bientôt terminée à Barcelone, qui a encore quatre jours pour trouver le remplaçant de Luis Suarez, blessé pour plusieurs mois, avant la fin du mercato. Les efforts des dirigeants catalans se concentrent toujours sur Rodrigo (28 ans), qui est d'accord pour rallier le Nou Camp cet hiver. Mais il reste à convaincre son club, Valence, ce qui ne semble pas une mince affaire.

Lundi, une réunion a eu lieu à Barcelone entre le président du club che, Anil Murthy, Jorge Mendes, agent hyper influent et homme de confiance du propriétaire Peter Lim, et la direction blaugrana. Comme le rapporte la presse espagnole ce matin, tout ce beau monde se serait entendu sur l'idée d'un prêt avec option d'achat, dont le montant oscille selon les sources entre 55 et 60 millions d'euros.

Un joueur du Barça intégré à la transaction ?

Le dernier point d'accroche dans ces discussions résiderait dans le caractère obligatoire de cette option d'achat. Valence aimerait s'assurer de toucher ce joli chèque avant le 30 juin, date de clôture de l'exercice comptable, alors que le Barça aimerait avoir la garantie que Rodrigo donnera satisfaction pour débourser une telle somme, en conditionnant l'OA aux performances de l'attaquant espagnol (4 buts et 10 passes cette saison toutes compétitions confondues).

Pour faciliter l'opération, les champions d'Espagne seraient prêts à y inclure un joueur. Mousa Wagué, Abel Ruiz et Monchu ont été proposés, mais Valence songerait plutôt à Nelson Semedo, que le club culé souhaite conserver d'après Super Deporte. Quant au potentiel remplacement de Rodrigo à la pointe de l'attaque, il aurait déjà été envisagé avec le retour de Paco Alcacer (26 ans, Dortmund).