Mercato - Barcelone : Un ancien dirigeant évoque le faux-transfert de Neymar en 2019

Ce dimanche, l'ancien directeur technique du FC Barcelone, Javier Bordas, a confié au journal Mundo Deportivo les raisons du faux transfert de Neymar chez les Catalans à la fin du mercato estival en 2019. Pourtant, le club était prêt à des efforts pour récupérer la star brésilienne.

Après plusieurs semaines de négociations durant lesquelles le clan Neymar (28 ans) a évoqué l’idée d’un retour au Barça, les discussions ont finalement échoué et le Brésilien est resté en France. L’ancien directeur technique du club catalan Javier Bordas, a dévoilé les raisons de ce transfert avorté. "C’était du sérieux. J’y suis allé personnellement et nous voulions tellement qu’il revienne que nous avons essayé de toutes les manières possibles. Nous étions très proches. On a obtenu du PSG qu’il nous fasse une offre, ce qui n’avait jamais été le cas pour Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva. […] On était si près que Neymar a cru qu’il venait et moi aussi j’étais sur le point d’y croire. Il y avait une différence au niveau de l’argent, que son père a mis, mais les clubs n’ont jamais trouvé d’accord pour boucler l’opération. Nous étions très près de le ramener, c’était notre idée", a lancé Javier Bordas lors d’un entretien accordé au quotidien Mundo Deportivo.

Les cadres du vestiaire étaient prêts à faire des efforts financiers

À l’instar de Lionel Messi (33 ans), dont le faux retour de Neymar a parfois été annoncé pour justifier ses propres envies de départ, plusieurs cadres du vestiaire blaugrana étaient prêts à faire des efforts pour faciliter le transfert du Brésilien. Dans le but de respecter le fair-play financier, certaines stars auraient ainsi accepté de baisser leurs salaires si le Brésilien revenait. De plus, avant même les problèmes financiers liés à l’épidémie de coronavirus, le Barça n’avait pas les moyens de rapatrier l'attaquant du PSG. "La partie financière du club était inquiète. Son retour constituait un problème sur le plan économique, a poursuivi Javier Bordas. Ils nous avaient fixé un plafond et on ne pouvait pas le dépasser. Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire pour que Neymar puisse revenir", a conclu l'ancien conseiller du Barça.