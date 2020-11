Mercato - Barcelone surveille toujours Lautaro Martinez

Pendant un temps annoncé du côté du FC Barcelone, Lautaro Martinez est finalement resté à l'Inter Milan cette saison. Mais les dirigeants catalans ne semblent pas avoir oublié l'attaquant de 23 ans à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien italien, les négociations entre les Nerazzurri et l'international argentin sont au point mort.

Les dirigeants milanais ne seraient pas enclins pour le moment à donner à leur numéro neuf le même salaire que celui de Lukaku et Ekirksen. Ces derniers touchent environ 7,5 millions d'euros pas an et Lautaro Martinez pense mériter au moins autant que ses deux coéquipiers. Toujours selon le plus ancien quotidien sportif d'Europe, la direction des Blaugrana surveilleraient de très près ces négociations et serait prête à faire un offre pour le partenaire de Messi en sélection, si elles venaient à capoter.