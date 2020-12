Mercato - Barcelone veut signer Eric García cet hiver, puis Depay cet été

Le mercato d'hiver approche et le FC Barcelone s'apprête à passer à l'action. Annoncé tout l'été dans le viseur des Blaugrana, Memphis Depay ne devrait pas recevoir de signe des Catalans lors de ce mois de janvier. En effet, confronté à de sérieux problèmes financiers les dirigeants barcelonais ne pourront pas se permettre de faire des folies dans les prochaines semaines et ont dû faire un choix entre le capitaine des Gones et Eric García.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça préfère dépenser son argent dans le jeune défenseur de Manchester City lors de ce marché hivernal. Toutefois, le quotidien sportif espagnol continue d'assurer que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a un accord contractuel avec le FC Barcelone et qu'il rejoindra la Catalogne en juin prochain, une fois libre.