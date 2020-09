Mercato - Barcelone voudrait prêter Riqui Puig à l'Ajax

Révélation et satisfaction de la fin de saison dernière au FC Barcelone, Riqui Puig (21 ans) ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman. "Je lui ai dit que ce serait très difficile de jouer ici, a déclaré l'entraîneur néerlandais samedi suite au match amical face à Elche (victoire 1-0). Un prêt est une possibilité. Je recommande de partir en prêt, car un jeune footballeur doit jouer."

Et pour s'aguerrir, le club catalan aurait fait de l'Ajax Amsterdam le club idéal pour sa jeune pépite. Selon Mundo Deportivo, le Barça estime que Riqui Puig est déjà trop grand pour jouer en réserve. Les dirigeants pensent que le milieu de terrain de poche (1m69) pourra continuer de grandir aux Pays-Bas en gagnant du temps de jeu dans une équipe qui joue la Ligue des Champions et dont le style de jeu se rapproche de celui du Barça. Mais selon les informations d'un autre journal catalan Sport Puig, auteur de 2 passes décisives en 11 matchs de Liga l'an passé, ne souhaite pas quitter le Camp Nou et compte prouver à Ronald Koeman qu'il a bien sa place dans l'effectif Blaugrana.