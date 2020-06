Mercato - Bayern : l'agent de Tolisso dément pour Manchester United

Peu utilisé cette saison par Hans-Dieter Flick sous les couleurs du Bayern Munich, Corentin Tolisso (25 ans, 24 matches joués toutes compétitions confondues, 3 buts) pourrait bel et bien quitter la Bavière lors de la prochaine fenêtre des transferts. Disposant d'un bon de sortie ainsi que de touches plus ou moins concrètes, l'international français (21 sélections, 1 but) est notamment ciblé par Manchester United.

Mais, contrairement aux dernières informations rapportées par la presse, les discussions n'ont pas encore débuté avec les dirigeants anglais : "Je n'ai pas de discussions avec Manchester United ! Corentin est actuellement blessé et son retour sur le terrain est actuellement notre unique et absolue préoccupation", a ainsi indiqué le représentant du milieu de terrain tricolore chez nos confrères de Sky Germany.