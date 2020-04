Mercato - Bayern : Neuer livre ses vérités sur le dossier de se prolongation

Depuis plusieurs semaines, Manuel Neuer (34 ans) et le Bayern Munich négocient pour prolonger le bail du portier allemand, qui prendra fin au 30 juin 2021. Selon plusieurs sources, le gardien international (92 sélections avec les A) souhaiterait rempiler jusqu'en 2025 avec un salaire annuel de 20 millions d'euros. Des chiffres qui donnent le tournis au club bavarois, qui, lui, serait enclin à le prolonger jusqu'en 2023, mais bien évidemment pas au tarif demandé. Dans un entretien accordé au quotidien Bild, le dernier rempart munichois, accompagné de son représentant pour l'occasion, a tenu à mettre les choses au clair, démentant formellement les chiffres parus récemment dans la presse.

"Je veux avoir un contrat où le FC Bayern et moi avons une situation de gagnant-gagnant dans laquelle tout le monde est heureux. Je veux donner le meilleur de moi-même, être là pour l’équipe et tout donner pour que nous ayons un maximum de succès, avec une passion à 100 %. Il faut que les conditions soient bonnes pour ça, c’est de cela qu’il s’agit", a-t-il confié, et de préciser, déçu par la tournure de certains événements : "Toutes les conversations que j’ai eues ici depuis mon arrivée ont toujours été menées avec confiance. Rien n’est jamais sorti. Mais aujourd’hui, il y a constamment des détails des discussions actuelles dans les médias qui ne sont souvent même pas vrais. Bien sûr, ça m’agace. Je ne suis pas habitué à cela au FC Bayern. Il a toujours été important pour moi de pouvoir travailler avec la direction dans un esprit de confiance".