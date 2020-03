Mercato - Bayern : Rummenigge met les choses au clair

En cette période de crise, les clubs préparent le prochain mercato en vue de la saison prochaine. Les rumeurs refont surface et l'une d'elles, évoquait la possibilité d'un échange entre Leroy Sané et David Alaba. Cible de longue date du club bavarois, l'ailier allemand s'était gravement blessé au genou en début de saison et son transfert avait été repoussé.

Auprès de TZ, Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern Munich, a démenti cette rumeur. Le dirigeant a expliqué que la priorité était de régler les dossiers concernant "les joueurs dont le contrat expire en 2021". Plusieurs cadres de l'équipe sont concernés tels que Manuel Neuer, Thomas Müller ou encore David Alaba. "Ils ont tous prouvé leur valeur au Bayern, il faut en tenir compte. Personne ne sait exactement aujourd'hui de quelle façon la crise du coronavirus affectera le football dans les mois à venir" a ajouté KHR.