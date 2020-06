Mercato - Bayern/PSG : les négociations pour Lucas Hernandez vont débuter !

Face au départ, acté, de Thiago Silva, et celui, très probable, de Tanguy Kouassi, le PSG va devoir se renforcer sur le plan défensif cet été. Selon RMC, Lucas Hernandez serait bel et bien la nouvelle priorité de recrutement du club parisien.

Oui, le Paris Saint-Germain en pince bien pour Lucas Hernandez (24 ans). Révélé par la Cadena Ser et confirmé par Bild, l'intérêt des Rouge-et-Bleu pour le défenseur latéral gauche du Bayern Munich vient d'être à l'instant corroboré par nos confrères de RMC Sport. Selon les informations dévoilées par le média français, le club de la Capitale aurait purement et simplement fait du Champion du Monde 2018 avec les Bleus sa priorité de recrutement estivale sur le plan défensif. Mais le transfert du joueur, séduit par cet intérêt et qui plaît aux décideurs parisiens depuis de nombreux mois, s'annonce assez compliqué.

En effet, le Bayern Munich ne compte pas lâcher son protégé, encore sous contrat en Bavière jusqu'au 30 juin 2024, à un prix inférieur à celui qu'il a coûté l'été dernier, à savoir 80 millions d’euros. Une somme on ne peut plus conséquente, surtout en période post-coronavirus, qui n'enchante guère le club parisien, convaincu que le Tricolore (17 sélections) vaut moins, d'autant plus après sa blessure aux ligaments croisés. Toutefois, le média est catégorique et affirme que les décideurs franciliens, qui aiment la polyvalence du joueur (latéral gauche ou défenseur central), vont entamer des discussions avec leurs homologues bavarois dans les prochains jours. Affaire à suivre.