Mercato - Ben Arfa, direction la Turquie ?

Hatem Ben Arfa doit trouver le temps long. Libre depuis son départ du Stade Rennais en juin dernier, l'ancien lyonnais s'entretient de son côté mais il attend toujours l'arrivée d'une offre suffisamment intéressante pour qu'il décide de s'engager avec un club. Des offres, le natif de Clamart en a reçues. De Nantes au Genoa, en passant par Le Havre, il a également été contacté par l'OL ces dernières heures. Toutefois, le joueur de 32 ans attendrait un signe de l'Espagne, pays dans lequel il rêve de jouer.

Mais d'après les informations révélées par Foot Mercato, HBA pourrait prendre la direction de la Turquie afin de rallier Istanbul. Récemment, Galatasaray est entré en contact avec son entourage et lui a fait savoir qu'un contrat de 18 mois assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an l'attendait. Pour l'heure, Ben Arfa est dans une période de réflexion et sa décision devrait être annoncée prochainement.