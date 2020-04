Mercato - Ben Arfa de nouveau dans le viseur de la Sampdoria

L'histoire d'amour entre Hatem Ben Arfa et le Real Valladolid ne devrait donc durer que 26 minutes. Arrivé librement fin janvier après six mois d'inactivité, l'ancien parisien serait dans le viseur de la Sampdoria pour le prochain mercato selon la Gazzetta Dello Sport. A 33 ans, l'international français (15 sélections/2 buts) ne s'est jamais imposé dans son nouveau club et pourrait donc trouver un nouveau point de chute.

D'après le journal italien, il semble aujourd'hui impossible de prolonger Ben Arfa pour le président de Valladolid, Ronaldo. La légende brésilienne n'aura donc vu sa recrue ne disputer que deux bouts de matchs. Et comme l'été dernier, la Sampdoria est revenue à la charge. A l'époque, le natif de Clamart avait ignoré la proposition du club génois. Aujourd'hui, tout semble différent pour ce talent gâché qui sera de nouveau libre de tout contrat en juillet.