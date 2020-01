Mercato - Benezet va rester en MLS

Comme il le souhaitait, Nicolas Benezet (28 ans) va finalement rester en Major League Soccer, révèlent nos confrères de L'Equipe ce dimanche. Selon leurs informations, le petit milieu de terrain offensif s'est engagé avec la franchise des Colorado Rapids pour deux saisons (plus une autre en option). À Denver, il touchera un salaire estimé à 600 000 euros par an, soit presque trois fois plus qu'à Guingamp (Ligue 2), qui, dans l'opération, va engranger une indemnité de transfert de 500 000 euros.