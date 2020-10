Mercato - Benrahma très proche de West Ham !

La révélation de la saison dernière en Championship, Saïd Benrahma, pourrait rapidement rejoindre la Premier League ! Avec 17 buts et 10 passes décisives délivrées, l'attaquant de 25 ans attise les convoitises depuis plusieurs jours. Toutefois les intéressés devront faire vite, la période de transferts en Grande-Bretagne prend fin le 16 octobre prochain.

Et selon Sky Sports, West Ham se serait déjà mis d'accord avec l'Algérien. Le club anglais n'a plus qu'à convaincre Brentford de lâcher sa pépite et pour ça les Hammers vont devoir mettre la main à la poche. Toujours selon la chaîne de télévision anglaise, les dirigeants londoniens prépareraient une offre avoisinant les 30 millions d'euros.