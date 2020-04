Mercato - Benzema se prononce sur un retour à l'OL

Invité de OLTV, Karim Benzema (32 ans), l'emblématique avant-centre du Real Madrid, s'est confié sur un possible retour à l'Olympique Lyonnais. S'il ne ferme pas la porte à cette idée, l'international français (81 sélections, 27 buts) ne veut pas donner de faux espoirs aux fans lyonnais. "On me le répète souvent. Les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. De toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas", a lancé Karim Benzema, parti de l'OL en juillet 2009, à 21 ans, après 66 buts marqués en 148 matches joués toutes compétitions confondues.