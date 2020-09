Mercato - Bertrand Traoré sort du silence et ouvre la porte à un départ de l'OL

Bertrand Traoré a clairement ouvert la porte à un départ cet été, au cours d'un entretien pour un média burkinabé.

Bertrand Traoré va-t-il quitter l'OL ? Arrivé à Lyon en 2017 pour 10 millions d'euros, en provenance de Chelsea, l'ailier, qui fête ses 25 ans aujourd'hui, n'a jamais réellement franchi de cap dans le Rhône. Souvent décrié, notamment par les supporters lyonnais, le Burkinabé est aujourd'hui poussé vers la sortie par les dirigeants rhodaniens. Interrogé par L'Etalon.net, le principal intéressé a fait un point sur son mercato.

"Depuis le début de la saison, on ne parle que de ça. On dit que Bertrand a des envies de départ. On dit que Lyon ne veut plus garder Bertrand, que Bertrand est indésirable à Lyon… Mais le plus important pour moi, c’est de rester concentré sur ce que je fais. C’est vrai qu’il y a des intérêts. Alors que quand il y a des intérêts tu ne peux pas décider de rejoindre un club comme ça. Il y a des procédures. Il y a tout un staff derrière. Il faut étudier les intérêts (proposition, ndlr), voir comment tu te sens. J’ai encore deux années de contrat. Il faut respecter aussi son employeur. Je suis professionnel et je vais rester professionnel quoi qu’il arrive. C’est ce que je fais. Si je dois prendre une décision, je la prendrai en connaissance de cause et en fonction de ce qu’on me propose" explique-t-il.

Traoré l'assure, "un départ n'est pas à exclure" notamment en raison de sa troisième année "un peu plus compliquée". "Maintenant, il me reste deux années de contrat. J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans" lâche l'ailier. "On verra ce qui va se passer. Mais pour l’instant, il faut respecter mon équipe. Il faut respecter Lyon parce que j’ai encore deux années de contrat avec le club. J’ai le devoir de rester concentrer sur Lyon". Comme Jeff Reine-Adélaïde il y a quelques jours, Traoré a fait passer son message.