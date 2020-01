Mercato - Bordeaux : Bellanova finalement vers l'Atalanta ?

C'est un secret de polichinelle que le départ de Raoul Bellanova cet hiver. Recruté par Bordeaux il y a un an en provenance du Milan AC, l'arrière droit italien de 19 ans va retourner au bercail. Annoncé proche de l'Hellas Vérone, il devrait être prêté 18 mois à l'Atalanta Bergame, actuel 5e de Serie A et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, à en croire les informations de Sky Italia et de son journaliste Gianluca Di Marzio.

Une option d'achat, à hauteur de 5 millions d'euros, serait intégrée à l'opération. Bellanova devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours et l'officialisation ne devrait pas se faire attendre. Il n'aura disputé qu'un seul match cette saison, face à Angers lors de la première journée du championnat.