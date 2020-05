Mercato - Bordeaux : Costil n'en a pas encore terminé avec les Girondins

Dans une interview accordée à Ouest-France, Benoît Costil (32 ans) n'a pas caché son désir de revenir jouer pour un club breton. Mais avant de potentiellement retrouver la Bretagne, le gardien de but et capitaine des Girondins de Bordeaux, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, compte bien ramener les Marine-et-Blanc sur le devant de la scène.

"Mais avant toute chose, j’appartiens à Bordeaux, un grand club historique, où je suis capitaine et où ça se passe très bien. Il n’est pas prévu que je parte, j’ai encore des choses à faire et j’ai envie de ramener ce club dans des classements qui sont plus dans ses standings", a précisé le dernier rempart du club aquitain.