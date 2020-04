Mercato - Bordeaux : deux clubs de Premier League visent Maja

Malgré un temps de jeu peu conséquent et irrégulier (722 minutes en 21 matches de Ligue 1), Josh Maja se montre efficace (6 buts et 2 passes décisives) sous la tunique des Girondins de Bordeaux. De quoi susciter certaines convoitises, d'autant que le jeune (21 ans) attaquant est encore loin d'avoir exploité son grand potentiel. Ainsi, après les Glasgow Rangers de Steven Gerrard, deux clubs de Premier League suivraient attentivement la situation de l'ancien joueur de Sunderland. Selon The Sun, Crystal Palace et West Ham auraient des vues sur le natif de Lewisham, sous contrat avec les Marine-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2023. En recherche de liquidité, les dirigeants aquitains pourraient ne pas s'opposer à un départ estival si une offre intéressante venait à se présenter.