Mercato - Bordeaux : Gasset connaît "le deal" conclu avec ses dirigeants

Au sortir d'une troisième victoire de rang obtenue en championnat, hier après-midi face au SCO Angers (2-1, analyse et notes) dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, s'est brièvement confié sur la suite et fin du mercato hivernal des Marine-et-Blanc.

Le technicien aquitain connaît la situation financière compliquée de son club et semble prêt à n'accueillir aucun renfort cet hiver : "Je l'ai dit avant le match. Si on me dit qu'il faut finir comme ça, je finis comme ça. C'était le deal, je le connaissais", a-t-il indiqué. Pour rappel, le FCGB est notamment à la recherche d'un renfort au poste de sentinelle suite à la grosse blessure d'Otavio.