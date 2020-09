Mercato - Bordeaux : Gasset ne dirait pas non pour Ben Arfa

Comme pressenti depuis l'ouverture du marché, le mercato des Girondins de Bordeaux ne devrait pas être mouvementé. Jean-Louis Gasset le sait et le dit, il sera difficile pour le club aquitain d'accueillir des renforts dans l'effectif. Néanmoins, lorsque Téléfoot l'interroge sur la piste Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat après un passage sans saveur du côté de Valladolid, le technicien de 66 ans ne cache pas que cette recrue serait la bienvenue pour son équipe.

"Du nouveau ? Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début." a ainsi lâché Jean-Louis Gasset, avant d'être interrogé sur la piste menant à Ben Arfa. "Il faut qu’il discute avec Alain Roche (le directeur sportif) et le président (Frédéric Longuépée) (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe". Reste donc à voir la détermination des dirigeants bordelais à miser sur un joueur aux prestations plus qu'irrégulières, mais capable de changer un match si ça condition physique le lui permet, comme on a pu le voir lors de sa saison en 2015-2016 à l'OGC Nice.