Mercato - Bordeaux : J-L.Gasset aborde le dossier Toma Basic

Au sortir du match nul et vierge concédé face à l'OGC Nice (0-0, résumé et notes), hier après-midi lors de la 5ème journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a parlé mercato. Après avoir confirmé son intérêt pour Wylan Cyprien et évoqué la fin du marché, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux s'est attardé sur le dossier Toma Basic, une des rares valeurs marchandes du club aquitain. Le tacticien a été clair : il espère que le milieu de terrain croate de 23 ans, encore sous contrat avec les Marine-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2022, restera bordelais.

"S'il part, je pense qu'il laissera un grand vide. Il a encore une marge de progression car avec le talent et l'allonge qu'il a, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe dans quelque temps. J'aime travailler avec lui car c'est un petit qui écoute, qui progresse même s'il a la tête un peu chargée en ce moment avec ce qu'il se passe autour de lui. C'est logique", a indiqué Jean-Louis Gasset, lors de son passage en conférence de presse.