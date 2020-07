Mercato - Bordeaux : le Lokomotiv discute pour le transfert de Kamano

Utilisé avec parcimonie cette saison par Paulo Sousa (11 matches joués en Ligue 1, 1 but), François Kamano (24 ans) pourrait profiter du mercato estival pour plier bagages et quitter les Girondins de Bordeaux. À un an de la fin de son contrat (30 juin 2021), l'ailier guinéen serait dans les petits papiers du Lokomotiv Moscou, révèle L'Equipe en ce jeudi. Toujours selon le quotidien sportif, des discussions entre le club russe et celui au scapulaire auraient déjà été engagées. Pour information, la valeur de l'international guinéen (32 sélections, 6 buts) est estimée entre 7 et 10 millions d'euros selon le CIES.