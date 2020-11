Mercato - Bordeaux : Longuepée annonce la couleur pour le prochain mercato

Après avoir évoqué le dossier des joueurs en fin de contrat au 30 juin prochain, Frédéric Longuépée, le président des Girondins de Bordeaux, a évoqué le mercato hivernal à venir. Sans trop de surprise, le marché devrait, une nouvelle fois, être plutôt calme chez les Marine-et-Blanc. C'est, en tout cas, ce que laissent à penser les déclarations tenues par le dirigeant bordelais dans les colonnes de Sud-Ouest.

"On étudiera les opportunités quand elles se présenteront. Il reste sept matches avant la trêve. On discutera avec l’actionnaire (Ndlr, King Street) de notre marge de manœuvre. Il faut bien cibler les besoins de l’effectif actuel. Si recrue il doit y avoir, il faut qu’elle amène une plus-value à la fois sportive mais avant tout au niveau de l’état d’esprit. C’est un travail d’échange entre Alain (Roche) et Jean-Louis, puis entre moi et notre actionnaire", a indiqué le dirigeant aquitain.