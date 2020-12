Mercato - Bordeaux : Paul Baysse réaffirme son envie de prolonger

Mercredi soir, pour leur dernière sortie de l'année 2020, les Girondins de Bordeaux sont retombés dans leurs travers en s'inclinant à la maison face au Stade de Reims (1-3, analyse et notes). Après avoir fait part de sa déception suite à cette défaite concédée dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1, Paul Baysse, le défenseur central des Marine-et-Blanc, a évoqué la question de son avenir. En fin de contrat au 30 juin prochain, l'axial aquitain (32 ans, 14 matches joués en championnat cette saison, 1 passe décisive) a réaffirmé son envie de prolonger son aventure aux abords du Matmut-Atlantique.

"Il y a eu des discussions en début de semaine, et les fêtes vont passer … Ça va surement continuer après… Je ne pense pas l’avoir (Ndlr, sa prolongation) sous le sapin, mais on ne devrait pas être loin. Du moins, je l’espère", a indiqué le numéro 24 du FCGB à nos confrères de Foot-express, et d'étayer ses propos : "Oui, je l’ai toujours signifié et même depuis que je suis arrivé. C’est le club dans lequel j’ai grandi, ça représente beaucoup pour moi, et si j’ai la chance de pouvoir continuer l’aventure dans mon club et dans ma ville, ce sera une très, très grande fierté. Je reviens d’un passage très difficile. Je me suis accroché, je n’ai rien lâché et ce serait une belle récompense et une belle histoire que de continuer cette aventure avec mon club".