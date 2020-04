Mercato - Bordeaux : Poussin aborde son avenir

Gardien remplaçant aux Girondins de Bordeaux, Gaëtan Poussin a évoqué son avenir dans les colonnes de L'Echo Sarthois. Le dernier rempart de 21 ans, qui officie actuellement en tant que doublure de Benoît Costil, n'a pas encore vraiment réfléchi à la suite à donner à sa carrière. Seule certitude : il n'acceptera pas un rôle de numéro 3 si Paul Bernardoni venait à retrouver l'Aquitaine au terme de la saison.

"Cette saison, je vais continuer à me montrer, à faire des bons entraînements. Je n’ai pas encore fait de choix pour la suite. Après, je sais que si Paul (Bernardoni, prêté à Nîmes) revient et que je passe numéro 3, ça, je n’accepterai pas. Mais peut-être que Paul voudra être numéro 1 dans un autre club. On verra, je n’ai pas encore réfléchi à tout ça", a assuré le numéro 16, sous contrat avec le FCGB jusqu'au 30 juin 2023.