Mercato - Bordeaux : Sabaly n'a pas de nouvelle de sa direction

En fin de contrat au 30 juin, Youssouf Sabaly (17 matches joués en Ligue 1 cette saison) ne devrait pas prolonger l'aventure sous la tunique des Girondins de Bordeaux. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur latéral droit de 27 ans a confirmé ne pas encore avoir été approché par sa direction.

"On verra ce que l'avenir me réserve. Je suis très bien au club mais si je n'ai pas d'offre, découvrir autre chose ne me dérangera pas. Ce n'est pas quelque chose qui me pèse et je donnerai tout jusqu'à la fin de mon contrat", a assuré l'international sénégalais (8 sélections) devant les journalistes.