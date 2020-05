Mercato - Bordeaux/Angers : ça chauffe pour Bernardoni !

La tendance d'un transfert de Paul Bernardoni (23 ans, 25 matches joués en Ligue 1 cette saison) des Girondins de Bordeaux au SCO Angers se confirme encore un peu plus. Après avoir échoué avec une première offre de 6 millions d'euros, les dirigeants du club angevin seraient très vite revenus à la charge en proposant cette fois-ci 7,5 millions d'euros (+ 20% à la revente et 500 000€ de bonus à chaque sélection en équipe de France A), annonce le média RMC. Toujours selon nos confrères, les discussions seraient bien avancées et il ne resterait que quelques détails à régler. Prêté à Nîmes ces deux dernières saisons et sous contrat avec les Girondins jusqu'au 30 juin 2023, l'ancien dernier troyen et clermontois constituerait le plus gros achat de l'histoire du SCO.