Mercato - Bordeaux/ASSE : Gasset se prononce sur les cas M'Vila et Ruffier

Fraîchement nommé entraîneur à Bordeaux, Jean-Louis Gasset a commencé à plancher sur le mercato avec son nouveau directeur sportif Alain Roche, et il ne lui a pas échappé que certains de ses anciens joueurs à Saint-Etienne pourraient être disponibles cet été. Yann M'Vila et Stéphane Ruffier, devenus plus ou moins indésirables chez Claude Puel, le rejoindront-ils en Aquitaine ? "Ce sera difficile. Très", prévient-il dans les colonnes de L'Equipe. Difficile, mais pas impossible : "il ne faut jamais le dire dans la vie", ajoute Gasset.

Ruffier (33 ans, sous contrat jusqu'en 2021), écarté par Puel après avoir refusé d'endosser le rôle de doublure de Jessy Moulin, a évité de peu la rupture pour faute grave, il y a quelques semaines. Son ex-entraîneur des gardiens à l'ASSE, Fabrice Grange, a déjà rejoint le staff de Gasset... La situation de M'Vila (30 ans) est plus floue. Concurrencé par l'éclosion de la surprise Yvan Neyou au milieu de terrain, l'international tricolore n'a pas participé au dernier stage de préparation des Verts, à cause d'une blessure d'après son entraîneur. Son contrat, qui lui offre le salaire le plus confortable de l'effectif stéphanois (210 000 euros brut mensuels), court jusqu'en juin 2022.