Mercato - Bordeaux et Strasbourg pistent Wylan Cyprien

Wylan Cyprien n'entre plus dans les plans de Patrick Vieira à l'OGC Nice. Le milieu offensif de 25 ans n'avait pas été convoqué par l'entraîneur niçois pour la réception de Lens lors de la première journée de Ligue 1. Il devrait quitter la Côte d'Azur lors de ce mercato estival, un an avant la fin de son contrat. L'OL s'était positionné sur le Niçois il a quelques semaines. Désormais, Bordeaux et Strasbourg sont intéressés par le joueur français selon Téléfoot.

Les dirigeants azuréens réclament 15M€ pour laisser partir leur milieu de terrain, auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 24 matches la saison dernière. Les Aiglons ont déjà refusé un prêt avec option d'achat du Hellas Vérone (9e de Serie A en 2019/2020). Le Spartak Moscou suit également l'ancien joueur lensois.