Mercato - Bordeaux intéressé par un jeune du Barça

Les Girondins de Bordeaux porteraient un intérêt pour Oriol Busquets, un jeune du FC Barcelone, selon le media catalan SPORT. La saison dernière, le joueur de 21 ans a été prêté au FC Twente, club de première division hollandaise. Il a encore un an de contrat avec le Barça et dispose d'une clause libératoire de 200M€. Les Bordelais ne seraient pas les seuls intéressés puisqu'en Espagne, Valladolid et Alavès souhaitent récupérer le défenseur central sous forme de prêt pour la saison prochaine. De son côté le joueur espère se faire une place au sein de l'équipe première du Barça. Le dossier s'annonce donc compliqué pour Bordeaux...