Mercato - Bordeaux négocie avec Nice pour Wylan Cyprien !

Jean-Louis Gasset n'a pas encore posé sa patte sur le mercato bordelais mais ça ne serait attendre ! En effet, le technicien bordelais, qui serait très intéressé par les services d'Hatem Ben Arfa, aurait aussi un coup de coeur pour Wylan Cyprien d'après L'Equipe. Nos confrères expliquent ainsi que Gasset "apprécie beaucoup" le milieu niçois de 25 ans, qui n'est plus dans les plans de Patrick Vieira.

Passé par Lens, l'Aiglon, en fin de contrat en 2021, était évalué à 20 millions d'euros en début de mercato par les dirigeants niçois. Aujourd'hui, Julien Fournier a revu ses prétentions à la baisse et attendrait 10 millions. Pour le moment, l'OGC n'a reçu aucune proposition et les deux clubs français étudieraient donc une cession avec un gros pourcentage à la revente. "L'hypothèse de voir débarquer Wylan Cyprien à Bordeaux d'ici la fin du marché prend donc de plus en plus d'épaisseur" peut-on lire. D'autres clubs sont intéressés et pourraient revenir à la charge si ce genre de deal est accepté par Nice : l'Hellas Vérone, Strasbourg, Newcastle. Toutefois, Cyprien "semble vouloir aussi se poser en Gironde". Une bonne nouvelle pour les Bordelais ?