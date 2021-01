Mercato - Botman dans les petits papiers de Liverpool !

Révélation de cette première partie de la saison en Ligue 1 avec le LOSC, Sven Botman (20 ans) intéresse fortement Liverpool selon plusieurs médias anglais. Décimé dans ce secteur avec les blessures de Van Dijk et Gomez, les Reds font du néerlandais une cible privilégiée. Arrivé cet été dans le Nord de la France pour huit millions d'euros en provenance de l'Ajax, Botman est rapidement devenu un pilier de la défense de Lille. Pour l'instant aucun chiffre n'a fuité, mais une chose est sûre un départ du numéro 5 serait une immense perte pour l'équipe de Christophe Galtier toujours en course en Ligue Europa et bien partie en L1.