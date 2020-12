Mercato - Bouanga révèle pourquoi il a préféré les Verts à Rennes

Après une saison réussie sous les couleurs du Nîmes Olympique, Denis Bouanga avait pris, à l'été 2019, la décision de rejoindre les Verts de l'AS Saint-Etienne plutôt que le Stade Rennais FC, également très intéressé par ses services. Dans un entretien accordé sur ASSE.TV, l'ailier gabonais est revenu sur les dessous de sa signature dans le Forez. Une décision principalement motivée par le Peuple Vert.

"Je me suis dit : 'c'est un grand club'. Je regardais souvent les matchs à 21h00 et Saint-Etienne jouait régulièrement à cette heure-là. Avec un public comme ça, comment tu veux dire non ? Tu ne peux pas ! Je me suis dit si Saint-Etienne arrive, réfléchis à deux fois avant de donner une réponse. Il y a eu Rennes, beaucoup de clubs qui se sont intéressés à moi", a avoué le numéro 20 des Ligériens, et de poursuivre : "J'avais donc le choix entre Saint-Etienne et Rennes, j'ai choisi Saint-Etienne pour son public. Par rapport au feu qu'ils mettent dans les stades. Ça ne veut pas dire que Rennes n'a pas de public. Mais l'ambiance de Saint-Etienne n'a rien à voir avec Rennes, ou les autres. Pour jouer, il me faut des supporters comme ça. Tu sais quand tu es mené 1-0 que tu peux revenir grâce aux supporters qui poussent. Tu peux égaliser et gagner le match parce que tu as des supporters derrière toi, tu as la pression. J'ai besoin de ça, on joue à huis-clos actuellement, j'ai du mal".