Mercato - Boubakary Soumaré fait tourner la tête des clubs anglais

La liste des prétendants fleurit pour le milieu défensif lillois Boubakary Soumaré. Barré à Paris, le natif de Noisy-le-Sec avait décidé de rejoindre le LOSC à l'été 2017. Depuis, le jeune joueur (20 ans) explose au plus haut niveau et cumule plus de 60 apparitions en deux saisons avec les Dogues. Il s'est installé comme un élément incontournable du onze de Christophe Galtier. Du haut de son mètre 88, il a tapé dans l'oeil des grandes écuries européennes, dont le Real Madrid.

Mais c'est la Premier League qui fait le plus appel au grand espoir. Comme le révèle Sky Sports, Chelsea, Arsenal et Manchester United auraient entamé des discussions avec les dirigeants lillois pour attirer l'infatigable milieu de terrain. Comme souvent avec Lille, le montant mis sur la table par l'acquéreur - au moins 50 millions d'euros - influencera la réponse des dirigeants.