Mercato - Boulaye Dia répond à la rumeur West Ham

Meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Kylian Mbappé, Boulaye Dia (24 ans) a évoqué son mercato au micro de Téléfoot, sur TF1. L'attaquant rémois, qui dispose d'un bon de sortie, est notamment dans le viseur de West Ham, pour remplacer Sébastien Haller parti à l'Ajax Amsterdam.

"West Ham ? Je peux partir, tout comme je peux rester (rires). C'est la question. C'est que le début, le mois de janvier est très long. Je ne pense pas vraiment à ça. Je suis concentré sur mon équipe, sur moi-même. Cette partie, je ne la gère pas. Si j'ai envie de partir ? (rires) Moi je suis bien ici, c'est une bonne famille. Je suis bien à Reims, on connait ma situation, j'ai un bon de sortie. On connait l'histoire, on verra." a-t-il déclaré.