Mercato - Brest : Baal et Court en négociations pour rempiler

En fin de contrat au 30 juin, Yoann Court et Ludovic Baal ne sont pas encore partis du Stade Brestois et pourraient même rester. Selon Le Télégramme, des discussions ont été ouvertes avec le milieu de terrain offensif (30 ans) et le défenseur latéral gauche (34 ans). Le premier cité (3 buts et 7 passes décisives en 23 matches de Ligue 1 cette saison) espère rester et un accord qui convienne aux deux parties pourrait être trouvé prochainement. Ludovic Baal (11 matches joués en championnat en 2019-2020), quant à lui, s'est vu proposer le poste de doublure de Romain Perraud pour la deuxième année consécutive.