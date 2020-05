Mercato - Brest : Court sur les tablettes du FC Nantes

En fin de contrat à Brest au 30 juin prochain, Yoann Court (30 ans) serait dans les petits papiers du FC Nantes, révèle L'Equipe ce dimanche. Selon les informations du quotidien sportif, les Canaris se seraient récemment renseignés en vue d'un possible transfert du milieu de terrain offensif (3 buts et 7 passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1 cette saison) cet été. Le principal intéressé, lui, ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir : "Je me pose des questions. (...) Je me sens bien à Brest donc si le club me fait une offre, je vais l'étudier avec intérêt", a-t-il affirmé à nos confrères, qui précisent qu'à ce jour, aucune discussion sur une prolongation n'a encore été entamée.