Mercato - Brest : fin des négociations pour Court, accord pour Baal

En fin de contrat au 30 juin, Yoann Court (30 ans) ne restera pas au Stade Brestois, annonce L'Equipe ce vendredi. Malgré une offre de prolongation de bail transmise la semaine dernière, les différents camps ne sont pas parvenus à s'accorder. "On va fermer la porte avec lui. Le dossier est très compliqué. On n'est malheureusement pas sur la même longueur d'onde", a précisé le club breton à nos confrères. Le milieu de terrain offensif (3 buts et 7 passes décisives en 23 matches de Ligue 1 cette saison), qui espérait rester, va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau challenge.

En revanche, Ludovic Baal (34 ans, 11 matches joués en championnat en 2019-2020), également en fin de contrat, va bien rester aux abords du Stade Francis-Le Blé. Un accord de principe a été trouvé avec le latéral gauche pour qu'il prolonge son engagement d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2021. Le défenseur officiera en tant que doublure de Romain Perraud pour la deuxième année consécutive. À noter, enfin, que le contrat de Paul Lasne (31 ans, milieu de terrain défensif) a été reconduit d'une saison supplémentaire (2021) suite à l'obtention du maintien en Ligue 1.