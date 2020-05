Mercato - Brest se renseigne sur Matthieu Dossevi

Le Toulouse Football club se prépare à disputer sa prochaine saison en Ligue 2. Suite à la relégation, plusieurs joueurs devraient être vendus afin de compenser les pertes subies. Parmi ceux disposant toujours d'une côte intéressante sur le marché des transferts, il y a Matthieu Dossevi (31 ans). Le milieu offensif, loin de son niveau affiché à Metz, avec qui il avait fini troisième meilleur passeur du championnat, susciterait l'intérêt de Brest, à en croire les informations du Télégramme.

Prolongé en février dernier, le joueur ne dispose plus que d'un an de contrat avec le Téfécé (jusqu'en juin 2021). Auteur d'un but et de deux passes décisives en 26 matchs de Ligue 1, le joueur toulousain entretenait d’ailleurs en mars dernier le mystère sur son avenir. La possibilité d'échapper à la seconde division, du côté du Stade Brestois, pourrait éventuellement le séduire. Concernant sa valeur, elle ne semble pas avoir beaucoup bougée, elle est estimée par le CIES entre 2 et 4 millions d’euros. Pour rappel, en 2018, Toulouse avait déboursé la somme de 2,25 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international togolais.