Mercato - Brillant à Cologne, Mark Uth va faire son retour à Schalke 04

L'hiver dernier, Cologne a obtenu le prêt, avec option d'achat en provenance de Schalke 04, de Mark Uth (28 ans). Rapidement, l'attaquant international allemand (1 sélection) s'est montré à son avantage sous ses nouvelles couleurs (4 buts et 4 passes décisives en 7 matches de Bundesliga). Problème, suite à la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, Cologne n'est plus en capacité de lever l'option d'achat du joueur, fixée à 10 millions d'euros, selon nos confrères de Bild. Le média allemand précise que le club de Gelsenkirchen, également en difficultés financières, ne prêtera plus son joueur, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, et acceptera seulement une vente sèche, d'un montant minimal de 10 millions d'euros. Si ce montant n'est pas atteint, les pensionnaires de la Veltins Arena conserveront leur protégé.