Mercato - Burak Yilmaz va rejoindre le LOSC pour deux ans

A 35 ans, Burak Yilmaz s'apprête à vivre la première expérience de sa carrière loin de la Turquie. Le désormais ex-buteur du Besiktas a signé un contrat de deux ans avec le LOSC.

Véritable figure de la sélection turque depuis ses débuts en 2006 (59 sélections, 24 buts), Burak Yilmaz (35 ans) a officialisé sa venue à Lille. "Nous avons signé un contrat de deux ans", a lâché l'intéressé au média local, TRT. La semaine dernière, Luis Campos s'était rendu à Istanbul pour signer les papiers, et permettre au LOSC de réaliser un très joli coup dans cet étonnant mercato 2020.

"Après avoir rencontré en tête-à-tête le directeur sportif lillois Luis Campos, j’ai décidé de me rendre à Lille", explique Yilmaz. "Il y a Yusuf Yazıcı et mon frère Zeki Çelik. J’ai 35 ans et je vais dans une ligue supérieure et je suis confiant. Je vais essayer de représenter la Turquie de la meilleure façon. Je ne sais pas ce qui se passera après ces deux années. J’irai en France le 31 juillet. Je parle à Arda Turan et il m’a dit que je réussirais à Lille."

Malgré ses treize buts et sept passes décisives cette saison, le Besiktas n'a pu se hisser qu'à une frustrante troisième place, trois points derrière Trabzonspor, et sept derrière le Basaksehir, champion de Turquie. Privé d'un troisième titre national dans sa carrière, l'ancien joueur du Fenerbahçe s'est justifié quant à son choix de quitter son club actuel. "Il y avait une proposition", indique le grand homme par la taille (1m88). "Quand elle est arrivée, nous nous sommes assis et avons discuté avec la direction. La décision prise est une décision conjointe. Je sais à quel point la gestion est difficile. Il y avait beaucoup de choses que j’ai abandonnées sur mon contrat, j’abandonnerais pour les années à venir. J’aurais fait une énorme remise, mais quoi que je fasse, j’avais un contrat élevé que le club ne respecterait pas."