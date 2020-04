Mercato - Camavinga (encore) à la une de la presse madrilène

Eduardo Camavinga (17 ans), la pépite du Stade Rennais, fait aujourd'hui la une de nos confrères d'AS, après avoir fait celle de Marca il y a deux semaines. Les propos de son entraîneur Julien Stéphan font office de titre : "Camavinga a les capacités pour jouer au Real Madrid". Il déclare également qu' "en suivant sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités requises pour s’installer dans un club du top niveau un jour". Malgré cela, le coach souhaite conserver son jeune milieu de terrain (36 matchs cette saison) au moins un an de plus, afin de lui permettre de "confirmer et de continuer à grandir". Courtisé par les plus grands d'Europe après des prestations remarquables, le joueur naturalisé français risque de faire couler encore beaucoup d'encre.